Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

На 92-м году скончался великий Жан-Люк Годар

238  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на 92-м году жизни скончался франко-швейцарский режиссер "новой волны", актер и продюсер Жан-Люк Годар. Об этом сообщает Liberation.

О смерти знаменитого деятеля кино сообщили его родственники.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец был врачом, мать - банкиром. В 1949 году Годар поступил в Сорбонну, где изучал антропологию. Через год он начал публиковать собственные киноведческие статьи. В качестве режиссера Жан-Люк Годар дебютировал в 1954 году, сняв короткометражную ленту.

В 1960 году Годар представил публике свой первый полнометражный фильм "На последнем дыхании", главные роли в котором исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Можно сказать, что режиссер писал сценарий прямо на съемочной площадке, а актеры могли самостоятельно менять диалоги.

Большинство критиков единодушны в утверждении, что ранее творчество Годара оказало колоссальное влияние на развитие мирового кинематографа.

Фильмография Годара насчитывает 130 картин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422442
Теги:
кино, Франция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  