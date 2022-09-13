На 92-м году скончался великий Жан-Люк Годар

Сегодня на 92-м году жизни скончался франко-швейцарский режиссер "новой волны", актер и продюсер Жан-Люк Годар. Об этом сообщает Liberation.

О смерти знаменитого деятеля кино сообщили его родственники.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец был врачом, мать - банкиром. В 1949 году Годар поступил в Сорбонну, где изучал антропологию. Через год он начал публиковать собственные киноведческие статьи. В качестве режиссера Жан-Люк Годар дебютировал в 1954 году, сняв короткометражную ленту.

В 1960 году Годар представил публике свой первый полнометражный фильм "На последнем дыхании", главные роли в котором исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Можно сказать, что режиссер писал сценарий прямо на съемочной площадке, а актеры могли самостоятельно менять диалоги.

Большинство критиков единодушны в утверждении, что ранее творчество Годара оказало колоссальное влияние на развитие мирового кинематографа.

Фильмография Годара насчитывает 130 картин.