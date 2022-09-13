По итогам проверки "Кумтор Голд Компани" возбуждено 3 уголовных дела

По результатам проверки деятельности закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено 3 уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовные дела возбуждены по факту нарушения ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления, установленных законодательством об акционерных обществах. В результате коррупционной схемы должностных лиц данного общества по предварительному подсчету государству причинен ущерб на сумму около 1 миллиарда сомов.