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По итогам проверки "Кумтор Голд Компани" возбуждено 3 уголовных дела

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- Асия Канаева
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По результатам проверки деятельности закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено 3 уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовные дела возбуждены по факту нарушения ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления, установленных законодательством об акционерных обществах. В результате коррупционной схемы должностных лиц данного общества по предварительному подсчету государству причинен ущерб на сумму около 1 миллиарда сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422443
Теги:
Генеральная прокуратура, Кумтор
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