Где в Кыргызстане есть месторождения алюминия

Лёгкий, прочный, стойкий к коррозии и функциональный – именно это сочетание качеств сделало алюминий главным конструкционным материалом нашего времени. Алюминий есть в домах, в которых мы живем, автомобилях, поездах и самолетах, на которых мы преодолеваем расстояния, в мобильных телефонах и компьютерах, на полках холодильников и в современных интерьерах. А ведь еще 200 лет назад об этом металле мало, что было известно.

И так друзья - сегодня мы расскажем вам об алюминие (Al) как природном ресурсе Кыргызской Республики.

В нашей стране алюминиевые месторождения находятся в достаточном количестве. Сырьевой базой для создания алюминиевого производства могут служить месторождения нефелиновых сиенитов и бокситов.

В Кыргызской Республике есть два крупных месторождения - Сандык и Зардалек, и три мелких месторождения – это Катранбашинское, Каранглинское, Кара-Кия-Сай.

Месторождение Сандык находится в Джумгальском районе Нарынской области, в восточной оконечности Джумгальского хребта, в бассейне среднего течения р.Суек.

Месторождение открыто в 1953 г. В 1958 г. на нем выполнены лишь поисковые маршруты в объеме 287км². В 1958-61 гг. проведена предварительная разведка одного участка. Данное месторождение является одним из основных объектов в республике для производства алюминия. Наличие рубидия (Rb) повышает его ценность.

По участку Чечекты месторождения Сандык государственным балансом учтены геологические запасы глинозема (нефелиновые сиениты) в количестве: 147,1 млн тонн, руды (нефелиновые сиениты) - 731,9 млн тонн, глинозема - при среднем содержании Al2O3-20,0%.

Месторождение Зардалек расположено в Баткенском районе Баткенской области, на северном склоне Алайского хребта, в междуречье рек Кштут-Сох, в верховьях сая Зардалек. Открыто 1957 году.

По участку Северный месторождения Зардалек государственным балансом учтены геологические запасы глинозема (нефелиновые сиениты) в количестве: руды - 209,2 млн тонн, нефелиновых сиенитов - 42,1 млн тонн.

Месторождение Катранбашинское (1,3 млн. т с содержанием А1203 46,8%) находится в Кадамджайском районе Баткенской области, на южном склоне гор Катранбаши, протягиваясь на 32 км в широтном направлении от р.Cox на западе до Сартала-Охнинской долины на востоке в полосе шириной 0,5-3,0 км. Это фактически большая группа из более 100 бокситопроявлений на значительной площади. Месторождение было открыто в 1963 году.

Месторождение Каранглинское (18,7 млн т с содержанием А1203 38,28%) располагается в Кадамджайском районе Баткенской области, вдоль северного подножья хребта Акташ в низких предгорьях Туркестано-Алая, протягиваясь в длину на 21км от р. Шахимардан на западе до ущелья Донгурек-Данге на востоке. Ширина выходов бокситовмещающих пород 3-4 км. Район хорошо освоен. Месторождение открыто в 1936 году.

Месторождение Кара-Кия-Сай находится в Ляйлякском районе Баткенской области, в 15 км восточнее г. Сулюкта и в 7 км западнее р. Ляйляк, в 17км от жд станции, в бассейне сухих саев Кок-Кия и Кара-Кия. Район хорошо освоен.

Рассмотрев запасы и локации месторождений, стоит отметить, что технико-экономические показатели позволяют считать, что в Кыргызстане имеется сырьевая база для создания алюминиевой промышленности. Опирается она прежде всего на нефелиновые сиениты месторождений Сандык и Зардалек.

При этом надо отметить тот факт, что алюминий получают при помощи огромных объемов электроэнергии, и этот процесс гораздо сложнее и финансово затратное. Именно поэтому заводы по производству алюминия в основном строят вблизи мощных источников энергии, один из оптимальных вариантов это гидроэлектростанции, которые меньше всего загрязняют окружающую атмосферу.