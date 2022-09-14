Жертвы горе-косметологов с Ошского базара

УВД Ленинского района столицы работает с заявлением бишкекчанки, пострадавшей на Ошском рынке. Нет, ее не обокрали, что для рынка было бы неудивительно. С ней поступили гораздо хуже: ей сделали пластическую операцию в виде подтяжки лица. Теперь ее лицо, так и не помолодевшее, покрывают страшные шрамы...

Оперировали гражданку, само собой, не прямо у базарного прилавка. Ошский рынок, кроме прочего, знаменит неким многофункциональным трехэтажным торговым центром под названием "Фрунзе". В нем (а также в соседнем здании) не только продают мебель и товары первой необходимости, но и стирают белье (есть прачечная), моются (душ тоже есть), посещают туалеты. А еще здесь можно обновить прическу, сделать маникюр или другим образом улучшить свою наружность. В общем - все удовольствия в одном флаконе.

Имя и фамилию косметолога, которая поколдовала над доверчивой бишкекчанкой, в милиции пока не рассекречивают. Называют ее "девушка по имени Н.".

А корреспонденту "ВБ" удалось связаться с другой (или той же самой?) "девушкой Н.". Зовут ее Наргиза.

Пользователям соцсетей это имя хорошо известно. Ее, Наргизы, здесь так много, что на ее рекламу невольно натыкаешься даже там, где меньше всего ожидаешь. Наргиза выступает под разными аккаунтами, наиболее популярный из которых - dr.blefaro_boss. Если перевести с интернетного на общедоступный - "босс (или доктор) блефаропластики". Блефаропластика, если вдруг кто не в курсе, - работа по совершенствованию век. К примеру, многие девушки–азиатки мечтают о так называемом европейском веке. Или уже взрослые дамы хотят веки, как в юности.

Наргиза позиционирует себя еще и мастером по броулифтингу (поднятию бровей), увеличению губ, круговой подтяжке и еще много чему. При этом каждый ее пост начинается с признания, что она косметолог–эстетист.

Выясняется, что это специалист, который выполняет процедуры по уходу за кожей, не нарушая при этом ее целостность. Эстетисту совсем не обязательно иметь высшее медицинское образование, достаточно пару месяцев отучиться на курсах. Но зато ему ни в коем случае нельзя брать в руки шприц с ботоксом, тем более - скальпель.

Наргиза, не стесняясь, активно пользуется и тем, и другим. Мало того, время от времени она проводит мастер–классы для всех желающих научиться премудростям той же, к примеру, блефаропластики (сейчас она чаще называется красивым словом "сангапури"). Мастер–класс стоит чуть больше 23 тысяч сомов. И для его проведения косметолог Наргиза так же регулярно приглашает моделей. На бесплатное обслуживание. То есть она учит резать веки своих курсисток, а те потом тренируются на добровольцах–камикадзе.

Справедливости ради отметим: там же, в соцсетях, в адрес Наргизы масса дифирамбов и восторженных отзывов. Возможно, кто–то к ней действительно обращался, "сделал" себе европейские или "лисьи" глазки, заплатил за это в разы меньше, чем это ему (или ей) обошлось бы в профессиональной косметологической клинике, и остался доволен.

Итак, списываюсь с Наргизой, объясняю, что хочу лицо малость подтянуть.

Эстетист потребовала фотографию и сообщила, что у меня все в порядке. Сомневаюсь, что по фото можно со стопроцентной уверенностью ставить какие бы то ни было диагнозы.

Такая консультация явно отдавала непрофессионализмом. Напрашиваюсь на очный прием, чтобы оценить состояние кожи и прийти к какому–то решению. Наргиза вроде не против.

Но вопрос: "Где вы находитесь?" - оказывается последним. На него эстетист не ответила. Недавно, после проверки Минздрава, ее офис на Ошском рынке закрыли. И многие ее клиентки, оказывается, полагали, что теперь она нигде не работает. Работает, еще как! Вот только где - не признается...

Ее "косметологический салон", находившийся на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой, комиссия Министерства здравоохранения прикрыла по трем простым причинам. Во–первых, располагался он в не самом подходящем (мягко говоря) для таких процедур месте. Во–вторых, у его хозяйки, Наргизы, нет медицинского образования. Она еще только учится на медсестру. И, в–третьих, у нее отсутствует лицензия на оказание такого рода услуг.

Салон закрыли, Наргизу с Ошского базара попросили. Она переехала куда–то в другое место, где и продолжает успешно (или не очень) принимать жаждущих дешевой красоты.

Почему так много клиенток у косметологии на Ошском рынке? Почему им неинтересно, есть ли у косметолога разрешение на проведение манипуляций - порой весьма рискованных не только для внешности, но и для здоровья?

Привлекает прежде всего дешевизна. Для сравнения: в "обычном" салоне несложная процедура введения ботокса, например, стоит 200–250 сомов за единицу. У Наргизы такая же единица ботокса обойдется вам, как минимум, в два раза дешевле, всего в 100 (а в некоторые дни скидок - и в 50) сомов. Бюджетно? Очень!

Цены на остальные процедуры тоже совсем не кусаются. Имея в кармане около пяти тысяч, можно преобразиться до неузнаваемости. Если повезет - преображение будет приятным, а не как у клиентки, обезображенной шрамами.

- Почему эти горе–эстетисты могут позволить себе такую дешевизну? Потому что не тратятся на оформление лицензий; не заморачиваются насчет оборудованного по всем нормам и правилам кабинета; по данным специалистов из Минздрава, зачастую используют в своей работе иностранные филлеры (инъекционные кожные наполнители). Многие из которых завозятся в страну контрабандным путем и стоят недорого.

Об уровне базарных косметологов говорят и объявления в здании "Фрунзе", над которыми можно было бы посмеяться... Если бы за ними не стояли человеческие драмы и трагедии. "Каллорист высшей категории"(надпись на комнатке, где располагается парикмахерская; имеется в виду "колорист"). "БлефОропластика" вместо "блефАропластики"... Если некто чем–то профессионально занимается, разве может он не знать, как это что–то грамотно пишется?

Потенциальных клиенток "каллористов" и "блефоропластов" это не останавливает. Впечатление такое, что многие наши женщины до такой степени не дорожат своей внешностью (и здоровьем), что забегают "прихорошиться" между делом. Закупили на рынке продукты, почему бы и брови не подтянуть?

Кстати, "Бровки от Кыял" здесь до сих пор делают. Хозяйка салона Кыял - тоже девушка без соответствующего образования и без лицензии. Но ее одноименную шарашкину контору, в отличие от других, пока почему–то не закрыли.

Ни один уважающий себя лицензированный косметолог не развернет кипучую деятельность рядом со швабрами и тряпками, в условиях антисанитарии, без информации о здоровье потенциального клиента. Но такие здесь не работают. Над внешним видом доверчивых бишкекчанок и гостей столицы трудятся те, кто не имеет никакого права это делать. В лучшем случае эти "пластические хирурги" окончили двух–трехнедельные курсы у такого же "специалиста". Например, у босса блефаропластики Наргизы...

С горе–косметологами все понятно. С их невзыскательной клиентурой (где дешевле - там и лучше) - тоже понятно. Не совсем ясна позиция Минздрава. Его руководство само себе противоречит: заявляет, что не может своим волевым решением пресечь деятельность какого угодно коновала, если у него есть какая–никакая лицензия... И тут же оговаривается, что у базарных косметологов лицензий нет. Так в чем же проблема с закрытием их "салонов красоты" и привлечением к уголовной (хотя бы административной) ответственности их самих?

На память приходит случай пяти–шестилетней давности, когда Минздрав никак не мог закрыть клинику лжедоктора Хашима Зайналиева, якобы лечившего людей от рака - весьма сомнительными методами и в условиях дикой антисанитарии. Почему не мог закрыть? Потому что всякий раз на защиту необразованного онколога вставали родственники его безнадежных пациентов.

Ровно то же самое происходит с базарной косметологией. Пока туда валом валят клиенты, привлеченные дешевизной и ласковым словом, - "эстетисты" будут работать. И зарабатывать.

На Орто–Сайском рынке, кстати, тоже есть свои косметологи. Есть и жертвы. Одна женщина третий месяц живет с обезображенным после неграмотно проведенной процедуры лицом - и правды добиться не может.