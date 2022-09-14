Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном беспокоит Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров накануне ночью принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны. Об этом сообщила служба информационной политики администрации президента.

Внеочередная сессия была посвящена ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств.

Президент подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду, что обе стороны в дальнейшем воздержатся от применения силы и разрешат разногласия мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном.

По итогам заседания решено, что ОДКБ отправит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. В ее состав войдет начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров и представители государств-участников. ОДКБ создаст рабочую группу для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе. Она будет состоять из сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба, сообщила пресс-служба организации.