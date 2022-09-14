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Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном беспокоит Кыргызстан

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров накануне ночью принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны. Об этом сообщила служба информационной политики администрации президента.

Внеочередная сессия была посвящена ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств.

Президент подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду, что обе стороны в дальнейшем воздержатся от применения силы и разрешат разногласия мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном.

По итогам заседания решено, что ОДКБ отправит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. В ее состав войдет начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров и представители государств-участников. ОДКБ создаст рабочую группу для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе. Она будет состоять из сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба, сообщила пресс-служба организации.


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URL: https://www.vb.kg/422450
Теги:
Азербайджан, ОДКБ, президент, приграничные конфликты, Армения, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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