Спасатели помогли туристу, который споткнулся в горах и сломал позвоночник

Турист из Нидерландов в горах Мин-Теке Баткенской области споткнулся и сломал позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в службу спасения "112" обратилась туристическая компания и попросила вертолет для вывоза пострадавшего Бориса Текстора, для того чтобы спустить вышеуказанного гражданина с горы. Из Бишкека вылетел вертолет, который забрал туриста и передал его сотрудникам "скорой помощи". Вертолет без происшествий приземлился на постоянное место жительства в Бишкеке в 17.55.