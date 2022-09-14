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Спасатели помогли туристу, который споткнулся в горах и сломал позвоночник

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- Назгуль Абдыразакова
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Турист из Нидерландов в горах Мин-Теке Баткенской области споткнулся и сломал позвоночник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в службу спасения "112" обратилась туристическая компания и попросила вертолет для вывоза пострадавшего Бориса Текстора, для того чтобы спустить вышеуказанного гражданина с горы. Из Бишкека вылетел вертолет, который забрал туриста и передал его сотрудникам "скорой помощи". Вертолет без происшествий приземлился на постоянное место жительства в Бишкеке в 17.55.


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URL: https://www.vb.kg/422455
Теги:
Баткенская область, МЧС, Нидерланды, Кыргызстан, Помощь
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