Президент поздравил у себя в соцсетях чемпиона мира Жоламана Шаршенбекова

Президент Садыр Жапаров поздравил у себя на странице в Фейсбуке чемпиона мира по борьбе Жоламана Шаршенбекова.

Глава государства отметил, что наш спортсмен продемонстрировал лучший бой не только кыргызскому народу, но и всем болельщикам. Также он отметил, что высокие достижения в спорте имеют большую мотивацию для подрастающего поколения. Садыр Жапаров пожелал нашему борцу крепкого здоровья, спортивных успехов, чтобы мы все были свидетелям его еще больших достижений в большом спорте.

Напомним, наш спортсмен удостоился золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Сербии, в котором он выступал в весовой категории до 60 килограммов. В ходе турнира он оказался сильнее соперников из Венгрии, США и Казахстана. А в решающей финальной схватке Жоламан Шаршенбеков одолел борца из Болгарии со счетом 11:2.