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Президент поздравил у себя в соцсетях чемпиона мира Жоламана Шаршенбекова

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров поздравил у себя на странице в Фейсбуке чемпиона мира по борьбе Жоламана Шаршенбекова.

Глава государства отметил, что наш спортсмен продемонстрировал лучший бой не только кыргызскому народу, но и всем болельщикам. Также он отметил, что высокие достижения в спорте имеют большую мотивацию для подрастающего поколения. Садыр Жапаров пожелал нашему борцу крепкого здоровья, спортивных успехов, чтобы мы все были свидетелям его еще больших достижений в большом спорте.

Напомним, наш спортсмен удостоился золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Сербии, в котором он выступал в весовой категории до 60 килограммов. В ходе турнира он оказался сильнее соперников из Венгрии, США и Казахстана. А в решающей финальной схватке Жоламан Шаршенбеков одолел борца из Болгарии со счетом 11:2.


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URL: https://www.vb.kg/422456
Теги:
борьба, греко-римская борьба, президент, спорт, чемпионат мира, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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