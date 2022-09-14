Погода
$ 82.42 - 83.42
€ 82.67 - 83.67

Рейд "Табакокурение": наложен штраф в 26 тысяч сомов

125  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Октябрьский акимиат совместно с сотрудниками РУВД Октябрьского района, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора провели рейдовые мероприятия по "Табакокурению".

Во время рейда проводятся мероприятия в увеселительных заведениях, где выявляют нарушения по Закону "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", администрацией и посетителями.

Во время проверки наложен штраф в размере 26 тысяч сомов и составлено 2 протокола.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422461
Теги:
мэрия, рейд, табак, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  