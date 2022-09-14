Рейд "Табакокурение": наложен штраф в 26 тысяч сомов

Октябрьский акимиат совместно с сотрудниками РУВД Октябрьского района, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора провели рейдовые мероприятия по "Табакокурению".

Во время рейда проводятся мероприятия в увеселительных заведениях, где выявляют нарушения по Закону "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля", администрацией и посетителями.

Во время проверки наложен штраф в размере 26 тысяч сомов и составлено 2 протокола.