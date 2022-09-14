На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы.

Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь.

В ответ пограничники Кыргызстана также применили оружие.

Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

По состоянию на 09.30 14 сентября перестрелка периодически начинается и прекращается.

По предварительным данным, пострадавших и раненных с кыргызской стороны нет.

На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда.

Состоялись телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления ПС ГКНБ КР полковником Кыялбеком Төлөнбаевым и начальником Согдийского областного управления ПВ ГКНБ РТ генерал-майором Х. Пиракзодой по недопущению эскалации конфликта.

Стороны планируют проведение встречи. Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для стабилизации обстановки.