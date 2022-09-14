25 сентября мы отметим 120-летие со дня рождения Касымалы Баялинова

25 сентября общественность будет отмечать 120-летие со дня рождения народного писателя Кыргызской Республики, одного из зачинателей кыргызской советской письменной литературы, редактора, переводчика, автора многочисленных публицистических статей и очерков, поднимавших злободневные проблемы своего времени, Касымалы Баялинова.

Человек, известный широкому кругу читателей как автор повести "Ажар" и романа "На берегах Иссык-Куля", выходивших в свое время большими тиражами, родился 25 сентября 1902 года в семье кочевника-скотовода в селе Кок-Мойнок Иссык-Кульской области.

Дата 25 сентября 2022 года вошла в перечень юбилейных мероприятий общенационального значения, утвержденный распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики.

Касымалы Баялинов рано остался сиротой и воспитывался родственниками. В 1916 году во время восстания в Средней Азии вместе с многочисленными беженцами он попал в Китай. На родину Баялинов вернулся после Октябрьской революции. В 1918 году он пешком пришел в Токмок, где занимался поденной работой: был рассыльным в аптеке, конюхом, помощником повара в армейской казарме.

В 1919 году Баялинов стал комсомольцем, окончил краевую советско-партийную школу, а затем педагогические курсы в Ташкенте. В 1920-м работал в комитете комсомола Нарынского кантона. С 1921 по 1925 год учился в казахском педагогическом техникуме в Алматы, по окончании которого в 1925-м был направлен на работу в Москву в качестве редактора кыргызской секции Центриздата.

С 1929 по 1933 год Баялинов продолжил учебу в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени Сталина. В последующие десять лет периодически возглавлял Кыргосиздат, работал редактором газеты Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

В 1940 году Баялинов стал главным редактором журнала "Советтик Кыргызстан", а в 1941-м - редактором областной газеты "Ысыккөл правдасы".

В период с 1944 по 1955 год на два срока избирался председателем правления Союза писателей Кыргызстана, а с 1947 по 1949 год был научным сотрудником Института языков, литературы и искусства при Кыргызском филиале Академии наук СССР.

Полностью литературному творчеству Касымалы Баялинов посвятил себя с 1955 года.

Печататься Баялинов начал еще в 1923 году. В 1928-м читатели познакомились с его первым реалистическим произведением кыргызской прозы - повестью "Ажар". Произведение рассказывало о трагической судьбе женщин в дни Среднеазиатского восстания.

В 1929-1940 годах молодой автор создал рассказы о новой жизни Советской Киргизии ("Мурат", "Счастливый табунщик"). Военной теме автор посвятил цикл "В огне". Его статья "Некоторые предложения господину Пойнтону", написанная в 1948 году, была направлена против отрицания расцвета национальных культур в СССР.

В повести "На берегах Иссык-Куля" писатель показал жизнь колхозного села в дни войны. Повесть "Долина Курмана" (1958 года) рисует один из эпизодов восстания 1916 года. Романы, повести и рассказы "Братство", "На берегах Иссык-Куля", "Мурат" и другие заняли достойное место в духовной и культурной жизни кыргызского народа. Произведения показывали будни трудящихся разных национальностей и строительство новой жизни. Этот путь был непростым, пролегал через тюрьмы, голод и лишения. Преодолевали его лишь сильные духом. Эпиграфом к одному из произведений Баялинова стало высказывание чешского гуманиста Яна Амоса Коменского: "Мы, все человечество, являемся одним поколением, одной кровью, одной семьей, одним домом…".

Произведения Касымалы Баялинова вошли в Хрестоматию, изучаются в общеобразовательных школах, на гуманитарных факультетах вузов республики, научных учреждениях. На основе одного из сюжетов Баялинова была создана опера "На берегах Иссык-Куля" и ряд других музыкальных произведений различных жанров.

Сочинения Баялинова издавались на русском, азербайджанском, узбекском, казахском, татарском, молдавском, французском, английском, немецком, чешском и многих других языках.

Баялинов был одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызских читателей с произведениями классиков: Пушкина, Лермонтова, Толстого... Стал автором перевода либретто оперы "Евгений Онегин" Чайковского. Учитывая особенности звучания кыргызских слов, в которых много согласных, сделать это было очень сложно. Данная работа впоследствии признана литературным шедевром.

Кроме звания народного писателя Кыргызской Республики, Касымалы Баялинов получил также звание "Заслуженный деятель искусств КР", был награжден орденами Октябрьской революции, Трудового красного знамени, "Знаком почета", медалью "За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов" и другими государственными наградами.

Баялинов избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва.

Касымалы Балинов ушел из жизни 3 сентября 1979 года. Похоронен народный писатель на Ала-Арчинском кладбище Бишкека.

У писателя было четверо детей. Двое из них скончались в преклонном возрасте во время пандемии коронавируса. Дочь Баялинова Гульнара живет за границей.