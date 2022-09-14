В мэрии обсудили мероприятия, посвящённые национальным традициям

В столичной мэрии под председательством вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой состоялось совещание по реализации Указа президента "О национальной традиции" и "Об утверждении Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы".

В совещании приняли участие руководители департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью, управления образования, отдела государственного языка и заместители акимов по социальным вопросам.

Участники обсудили значимость национальных ценностей и внесли свои предложения в план мероприятий муниципалитета по реализации указа президента.

В столичном муниципалитете отмечают, что мэрия столицы разработала дорожную карту, по которой будет реализовывать мероприятия.

По итогам совещания поручено взять на контроль организацию проводимых мероприятий, а также усилить разъяснительную работу среди горожан.