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В мэрии обсудили мероприятия, посвящённые национальным традициям

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичной мэрии под председательством вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой состоялось совещание по реализации Указа президента "О национальной традиции" и "Об утверждении Национальной программы о сохранении и развитии национальных традиций на 2022-2027 годы".

В совещании приняли участие руководители департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью, управления образования, отдела государственного языка и заместители акимов по социальным вопросам.

Участники обсудили значимость национальных ценностей и внесли свои предложения в план мероприятий муниципалитета по реализации указа президента.

В столичном муниципалитете отмечают, что мэрия столицы разработала дорожную карту, по которой будет реализовывать мероприятия.

По итогам совещания поручено взять на контроль организацию проводимых мероприятий, а также усилить разъяснительную работу среди горожан.


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URL: https://www.vb.kg/422469
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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