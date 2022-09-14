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АБР утвердил проект на 30 млн долларов для системы здравоохранения КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Азиатский банк развития утвердил проект на сумму 30 миллион долларов США для укрепления системы здравоохранения Кыргызстана и повышения ее устойчивости к инфекционным заболеваниям. Об этом сообщает пресс-служба АБР.

По ее данным, проект "Укрепление региональной безопасности здравоохранения", включающий грант в размере 20 миллион долларов США и льготный кредит в размере 10 миллион долларов , позволит улучшить потенциал страны в области лабораторной диагностики и усилить региональные связи между лабораториями и больницами в приграничных зонах с интенсивным движением.

"Проект укрепит потенциал четырех ведущих лабораторий в городах Бишкек и Ош, превратив их в ведущие национальные и субнациональные референс-лаборатории страны. Проект будет развивать лабораторную сеть из шести лабораторий системы общественного здравоохранения и 11 клинико-диагностических лабораторий в Чуйской и Ошской областях, которые будут модернизированы и оснащены в соответствии с современными стандартами качества и безопасности. В рамках проекта также будет проведено обучение лабораторных работников" - говорится в сообщении АБР.


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URL: https://www.vb.kg/422470
Теги:
АБР, Минздрав, Кыргызстан, проект
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