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В городе Оше в парке "Токтогул" незаконно построен гостевой дом "Изюм"

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- Бермет Таалайбекова
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В городе Оше в парке "Токтогул" незаконно построен гостевой дом "Изюм". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, при проверке установлено, что на территории парка "Токтогул", находящегося на балансе муниципального управления собственности мэрии города Оша, гражданин Н.Т. незаконно построил 3-этажный гостевой дом "Изюм".

Кроме этого, бывшие ответственные сотрудники регионального управления Госэкотехинспекции, зная, что капитальное строительство внутри парка осуществлялось незаконно, в целях извлечения личной выгоды приняли гостевой дом в эксплуатацию.

По данному факту в отношении владельца гостевого дома "Изюм" Н.Т. и бывших ответственных сотрудников регионального управления Госэкотехинспекции возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/422473
Теги:
Ош, незаконные постройки
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