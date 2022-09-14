В ЖК прозвучали призывы отправить в отставку Акылбека Жапарова

Отдельные депутаты Жогорку Кенеша на заседании 14 сентября подняли вопрос о задержании бывшего внешнего управляющего Кумтором Тенгиза Болтурука.

Депутат от фракции "Бутун Кыргызстан" Исхак Масалиев предложил коллегам отправить в отставку председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

"Многие граждане, депутаты, политические активисты изначально говорили, что не верят Болтуруку, а нам заявляли, что он будет честно работать. Акылбек Жапаров, который говорил, что Болтурук будет работать честно, тоже должен ответить. Если человек, которому он верил, украл деньги, то и хозяин должен отвечать. Болтурук гражданин другой страны, нужно пересмотреть, участвовал ли он в каких-то переговорах, подписывал ли соглашения, ведь он мог и там преследовать свои интересы. По Конституции у депутатов есть право внести предложение об отставке членов кабмина, давайте внесем предложение президенту, и он уже решит, отправлять в отставку или нет", - сказал Масалиев.

Тем временем председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал задержание Болтурука. Он отметил, что только суд может определить, виноват он или нет.

"Создана рабочая группа из числа сотрудников Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД. Это было на основании предварительной информации Счетной палаты. Пока будем молиться. Мы уже много таких ситуаций переживали. Только суд может определить, виноват он или нет. А Кумтор работает, ни один грамм золота не вывезен", - сказал Акылбек Жапаров.

Накануне в надзорном органе сообщили о задержании бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука, специалиста по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Жаналиевой и директора управления финансов Рыспека Токтогулова. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Источник: Радио Азаттык