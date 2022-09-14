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В Ысык-Ате задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сына

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ысык-Ате задержан гражданин, подозреваемый в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в середине сентября 2022 года в ОВД Ысык-Атинского района с заявлением обратилась Ж.Э. с просьбой об оказании содействия в поисках супруга И.Р., 1987 года рождения, который 8 сентября 2022 года вышел из дома и пропал без вести.

При проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий было установлено, что гражданин И.Р. не выезжал за пределы Ысык-Атинского района и ездил к родителям в село Чон-Далы. Таким образом, при проведении дополнительных розыскных мероприятий тело гражданина И.Р. было обнаружено закопанным в земле во дворе дома родителей. Принятыми мерами установлено лицо, совершившее преступления, этим человеком оказался отец пропавшего гражданин И.А. 1963 года рождения, который задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Так, по предварительной версии следствия, установлено, что преступление совершенно на почве семейно-бытовой ссоры и обоюдной драки отца с сыном. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422477
Теги:
задержание, убийство, Ысык-Атинский район, семья
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