В Узбекистане будет создан единственный в ЦА центр по производству вакцин

Единственный в Центральной Азии Инновационный центр по производству вакцин откроется в Ташкентской области Узбекистана, сообщают СМИ.

Меморандум об его организации в рамках саммита ШОС в Самарканде 13 сентября подписали Министерство инновационного развития Узбекистана и компания Luye Investment Group Co., Ltd.

Центр стоимостью $100 млн будет построен в 2023-2028 гг., сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается, что Инновационный центр по производству вакцин будет единственным биотехнологическим предприятием полного цикла в Центральной Азии, позволяющим поставлять на местный рынок и рынок стран СНГ высокотехнологичную продукцию.

В рамках проекта предусмотрено производство 200 млн доз вакцин 10 видов против вирусов гепатита А, гепатита В, папилломы, кори, столбняка и других заболеваний на сумму $2 млрд в год.