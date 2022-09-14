Погода
$ 82.42 - 83.42
€ 82.67 - 83.67

В Узбекистане будет создан единственный в ЦА центр по производству вакцин

148  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Единственный в Центральной Азии Инновационный центр по производству вакцин откроется в Ташкентской области Узбекистана, сообщают СМИ.

Меморандум об его организации в рамках саммита ШОС в Самарканде 13 сентября подписали Министерство инновационного развития Узбекистана и компания Luye Investment Group Co., Ltd.

Центр стоимостью $100 млн будет построен в 2023-2028 гг., сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается, что Инновационный центр по производству вакцин будет единственным биотехнологическим предприятием полного цикла в Центральной Азии, позволяющим поставлять на местный рынок и рынок стран СНГ высокотехнологичную продукцию.

В рамках проекта предусмотрено производство 200 млн доз вакцин 10 видов против вирусов гепатита А, гепатита В, папилломы, кори, столбняка и других заболеваний на сумму $2 млрд в год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422478
Теги:
вакцина, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  