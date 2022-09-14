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Сотрудники муниципальных администраций написали диктант на госязыке

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице сотрудники муниципальных администраций написали диктант на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, акция организована по случаю 33-летия принятия Закона КР "О государственном языке", утвержденного заместителем председателя кабмина Эдилем Байсаловым. В рамках акции по всей стране пройдет месячник государственного языка "Пиши грамотно".

Текст диктанта зачитывал информационный секретарь Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кутмырза Жакыбалиев.

Целью такой инициативы является установление уровня знания государственного языка муниципальными служащими в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей.

Как отмечает мэрия, тема диктанта находилась в пяти запечатанных конвертах, один из которых вытягивался перед началом диктовки.


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URL: https://www.vb.kg/422480
Теги:
кыргызский язык, Бишкек, экзамен
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