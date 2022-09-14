Руководство МП "Бишкексвет" уволено в полном составе. Выявлены нарушения

За грубые нарушения в части кадровой, финансовой и трудовой деятельности освобожден от занимаемой должности руководящий состав муниципального предприятия "Бишкексвет" - директор Чодонов А.К., его заместитель Джолоев И. Д. и главный инженер Акматов Ш. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, такое решение принято по результатам комплексной проверки деятельности городской службы.

Так, выявлен факт того, что главный инженер предприятия вошёл в сговор с бывшим директором А. Абдылдаевым, вследствие чего муниципальное имущество и спецтехника использовались не по назначению.

С 2 по 27 августа автовышка предприятия по поручению главного инженера МП "Бишкексвет" находилась в городе Чолпон-Ате без соответствующих разрешительных документов. В ходе разбирательств выяснилось, что автовышка была направлена по просьбе бывшего директора А. Абдылдаева для проведения высотных работ на его объекте.

Также проведена проверка ведения финансово-хозяйственной деятельности и работы административно-управленческого персонала.

По итогам выявили серьезные нарушения в работе отдела кадров предприятия в части назначений в несоответствии должностям, выплаты зарплаты "мертвым душам", превышения утвержденной штатной численности и других.

Аудит выявил финансовые нарушения на общую сумму 12 803, 9 тыс. сомов, в частности:

- сумма ущерба - 48, 6 тыс. сомов;

- необоснованно начисленная зарплата – 3 893, 9 тыс. сомов;

- необоснованно увеличена сметная стоимость приобретённых материалов – 156, 3 тыс. сомов.

"Новым директором предприятия назначен Нурлан Доулбеков.Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Э. Абдыкадыров",- говорится в сообщении столичной мэрии.