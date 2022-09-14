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Погранслужба: В результате перестрелки ранены двое пограничников

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что в результате вооруженного инцидента, произошедшего 14 сентября 2022 года в местности Булак-Башы, двое военнослужащих ПС ГКНБ получили ранения.

В результате разрыва мины от миномёта один пограничник получил легкое осколочное ранение - осколок прошел по касательной, второй военнослужащий – контузию.

Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Военнослужащие находятся под наблюдением врачей, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.


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URL: https://www.vb.kg/422488
Теги:
граница, перестрелка, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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