В Бишкеке поймали сбежавшего страуса и передали хозяину

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 14 сентября примерно в 8 часов 40 минут в службу "102" поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Кок-Жар" обнаружен страус.

По данному факту незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека. Поймал страуса житель села и передал его сотрудникам милиции. В последующем до установления владельца птицы страуса привезли в отделение милиции.

В настоящее время страус передан хозяину.