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В Бишкеке поймали сбежавшего страуса и передали хозяину

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- Жан Алиев
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Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 14 сентября примерно в 8 часов 40 минут в службу "102" поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Кок-Жар" обнаружен страус.

По данному факту незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района Бишкека. Поймал страуса житель села и передал его сотрудникам милиции. В последующем до установления владельца птицы страуса привезли в отделение милиции.

В настоящее время страус передан хозяину.


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URL: https://www.vb.kg/422489
Теги:
новостройки, Бишкек, Кыргызстан, милиция
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