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Конфликт на границе. ГКНБ призвал СМИ воздержаться от дезинформации

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- ВБ
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В связи с ситуацией на кыргызско-таджикской границе, где сегодня произошел инцидент с применением оружия, идет большой поток дезинформации со стороны СМИ. Так, одно из отечественных СМИ распространило информацию Погранслужбы Таджикистана, которая в корне является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Стоит отметить, что данный шаг кыргызстанских журналистов может негативно повлиять на взаимоотношения двух народов и результаты переговоров наших дружеских стран, а также представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Кыргызской Республики.

В связи с этим и СМИ, и те, кто распространяет подобного рода информацию, должны быть очень бдительными. Сегодня каждый интернет-пользователь может составить собственную картину мира на основании подобного рода недостоверной информации из сомнительных источников. От этого зависит судьба нашей страны, жизнь наших военнослужащих и граждан приграничных районов.

В этой связи ГКНБ КР призывает СМИ и пользователей социальных сетей воздержаться от распространения дезинформации, чтобы таким образом не содействовать заинтересованным в ослаблении нашего государства силам.

Напоминаем, 14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы.

Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Кыргызстана также применили оружие".


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URL: https://www.vb.kg/422491
Теги:
ГКНБ, СМИ, Кыргызстан
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