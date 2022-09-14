Погода
$ 82.42 - 83.42
€ 82.67 - 83.67

В Северной Корее начали массово закрывать салоны красоты

137  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полиция КНДР начала массово закрывать салоны красоты в стране с начала августа, сообщает новостной портал Daily NK.

По информации издания, власти Северной Кореи начали борьбу с частными парикмахерскими, считая их незаконным средством зарабатывания денег, который пропагандирует индивидуализм и "антисоциалистическое поведение". В частности, владельцам подобных заведений угрожают штрафами в размере 100 тысяч вон (6726 рублей) и возможным уголовным преследованием.

Отмечается, что таким образом правительство пытается оставить в стране только государственные салоны красоты. Местные жители связывают данное решение с тем, что частные парикмахерские не платят налоги государству, при этом пользуются большим спросом у молодежи, желающей выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.

"Правительство крадет у людей последние средства к существованию, видя, что государственные заведения, в которых всех стригут под копирку, не могут конкурировать с частными салонами. Власти должны быть благодарны, что жители стараются заработать своим трудом, не прося помощи у всей нации", - высказался в интервью Daily NK анонимный северокореец.

В апреле в Туркменистане женщинам захотели запретить ряд косметологических процедур. Сотрудники правоохранительных органов планировали ввести штрафы за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422492
Теги:
Северная Корея, косметика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  