Конфликт на границе. Перестрелка в местности Паскы-Арык прекращена

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 16.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенском районе Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Перестрелка в местности Паскы-Арык участка пограничной заставы "Самаркандек" прекращена.

Начиная с 8.10 в Баткенском районе периодически происходят перестрелки, спровоцированные таджикской стороной.

Так, в 8.10 произошел вооруженный конфликт в местности Булак-Башы, в 14.00 таджикская сторона начала перестрелку в местности Как-Сай, а в 15.08 в местности Паскы-Арык.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по прекращению стрельбы.

Ожидается, что пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана продолжат переговоры уже в местности Паскы-Арык.

Пограничные представили объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств произошедших перестрелок.