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Конфликт на границе. Перестрелка в местности Паскы-Арык прекращена

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 16.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенском районе Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Перестрелка в местности Паскы-Арык участка пограничной заставы "Самаркандек" прекращена.

Начиная с 8.10 в Баткенском районе периодически происходят перестрелки, спровоцированные таджикской стороной.

Так, в 8.10 произошел вооруженный конфликт в местности Булак-Башы, в 14.00 таджикская сторона начала перестрелку в местности Как-Сай, а в 15.08 в местности Паскы-Арык.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по прекращению стрельбы.

Ожидается, что пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана продолжат переговоры уже в местности Паскы-Арык.

Пограничные представили объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств произошедших перестрелок.


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URL: https://www.vb.kg/422496
Теги:
граница, перестрелка, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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