Гляди в оба, но в очках. Интервью с врачом Светланой Молдалиевой

Как правило, осенью у наших офтальмологов наблюдается наплыв больных. Особенно после нынешнего знойного лета их однозначно станет больше, - говорит постоянный консультант "Вечерки" врач кабинета укрепления здоровья ЦСМ №8 Светлана МОЛДАЛИЕВА. - Многие считают, что солнечный ультрафиолет представляет угрозу только коже, и мало кто знает, что он наносит существенный вред различным структурам глаз.

Но говорят, что он попадает в наш организм именно через глаза, благодаря ему вырабатывается витамин Д, необходимый человеку.

- Да, небольшие дозы ультрафиолета оказывают благотворное влияние: стимулируют кровообращение и обмен веществ, укрепляют иммунитет, повышают тонус мышц, способствуют выработке витамина D, отвечающего за укрепление костно–мышечной системы. Кроме того, ультрафиолетовые лучи помогают выработке гистамина - вещества, которое расширяет сосуды и способствует нормальному кровотоку. Однако грань между полезным и вредным тонкая: излучение может привести к раку (меланомы и карциномы) и старению кожи. Оно значительно снижает иммунитет: если летом на губе появился герпес, стоит задуматься о дополнительной защите от солнца.

Но не меньшую опасность УФ–радиация наносит белкам хрусталика глаза. Его структуры очень чувствительны к невидимому ультрафиолетовому облучению. Что приводит к развитию катаракты, то есть помутнению хрусталика, и существенно ухудшает зрение. При этом страдает не только хрусталик, но и сетчатка - важнейшая часть глаза, воспринимающая свет. Прямое попадание большого количества лучей может вызывать ожог роговицы и сетчатки. А ожог - это фактически убийство тканей. Стало быть, тем больше вероятность необратимого изменения зрения вплоть до слепоты.

УФ–излучение приводит и к более страшным проблемам. Его связывают и с онкологией глаз, в том числе с наиболее страшным видом рака - меланомой, являющейся жизнеугрожающим состоянием. Очень опасны для слизистой оболочки не только прямые лучи, но и те, которые отражаются от песка, воды, асфальта и других поверхностей. Они также могут стать причиной развития таких офтальмологических заболеваний, как синдром сухого глаза, птеригиум (крыловидная плева), которая нарастает на роговицу, вследствие чего зрачок закрывается, и человек может ослепнуть.

Наша страна находится на широте, где всегда много солнца. Поэтому у кыргызстанцев происходит хроническое повреждение глаз из–за его постоянного воздействия день за днем. Но у нас не привыкли серьезно опасаться влияния светила на здоровье, и это плохо. Из–за истощения озонового слоя ультрафиолетовое излучение с каждым годом понемногу растет, и через озоновые дыры. Проблема в том, что это происходит незаметно, и сегодня важнее защищаться от вредных лучей, чем 20–30 лет назад. Доказано также, что высота над уровнем моря сказывается на безопасности глаз. Чем выше, тем больше вероятность солнечного ожога. В придачу ультрафиолетовый индекс в Кыргызстане сейчас зашкаливает за разумные пределы.

Что он означает?

- Ультрафиолетовый индекс (УФИ) - стандарт, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Его показатель варьируется о 0 до 11. Уже после шести он считается опасным. У нас он сейчас 8,9.

После услышанного не хочется и глаза открывать...

- Просто надо носить солнцезащитные очки. Они могут защитить от большинства из перечисленных проблем. При этом абсолютно не важно, насколько стекла затемнены. Куда важнее наличие ультрафиолетового фильтра, который надежно блокирует излучение. Имеет значение и размер очков: чем больше площадь линзы, тем больше защита. Это, кстати, доказано швейцарскими учеными.

Но носить очки весь день напролет тоже невозможно...

- И не нужно. Это не самая хорошая с точки зрения здоровья идея. Исследования, наоборот, показывают, что у людей, получающих с утра высокие дозы яркого света, хороший сон. Поэтому примерно до 10 утра имеет смысл воздерживаться от ношения их. К тому же солнечное освещение в это время не так интенсивно. А вот потом наступает "ожоговое" время до 16 часов.

Что еще посоветуете?

- Глаза можно защитить изнутри. В обязательном порядке включите в рацион продукты с каротиноидами. Они содержатся в печени, яичном желтке, зелени, тыкве. Их очень много в вареной морковке, гораздо больше, чем в сырой. А также в облепиховом масле. Каротиноиды способны накапливаться в сетчатке, образуя как бы естественный фильтр против ультрафиолета.

И еще один совет взрослым. Надевайте на малыша панамку с широкими полями. И не выходите с ним под яркие дневные лучи солнца. Это очень опасно для зрения детей. Из–за особенностей их глаз ультрафиолет проникает внутрь гораздо легче и может довольно сильно повредить ребенку.

В случае, если вы почувствовали дискомфорт в глазу, заметили сильное покраснение, слезотечение, необычные выделения, то не занимайтесь самолечением, а обратитесь к специалисту. Главное - не упустить время и применить эффективную терапию.

кстати

Чаще всего мы надеваем солнцезащитные очки только летом. Но на самом деле ранней весной и поздней осенью солнце находится на самой опасной для глаз высоте. И защита не помешает.