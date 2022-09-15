Мэр Бишкека поздравил лучшего математика из 61–й школы

На днях мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров вручил денежные сертификаты на общую сумму 60 тысяч сомов 8–класснику Федору Корнияшу и его учителю Махамадхану Ишматову.

Несколько последних лет Федор становится призером международных олимпиад по математике. Мэр назвал Корнияша гордостью столицы и поблагодарил педагога за отличную подготовку ученика.

Так, в 2022 году талантливый Федор завоевал бронзовую медаль Азиатско– Тихоокеанской олимпиады по математике, а недавно первое место на Национальной олимпиаде.

В 2021 году получил золотую медаль на Иранской олимпиаде по геометрии. Участвовал в большом количестве разных олимпиад и конкурсов. Причем начал это делать с шестого класса, постоянно входит в сборную страны для участия в значительных международных соревнованиях.

У Махамадхана Ишматова Федор начал заниматься два года назад, и они хорошо понимают друг друга.

В математике этого наверняка будущего ученого сейчас интересуют направления, которые вряд ли доступны большинству его сверстников. Например, проективная геометрия и классические неравенства.

Федор считает, что хорошую интеллектуальную форму надо обязательно поддерживать физической. Он активно занимается спортом, имеет третий взрослый разряд по гимнастике и первый по прыжкам на батуте. Среди его пристрастий фридайвинг и альпинизм.