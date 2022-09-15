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Подписано Соглашение по разработке ТЭО для строительства ж/д КНР–КР–РУз

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В Самарканд на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписано соглашение между Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерством транспорта Республики Узбекистан, Государственным комитетом по развитию и реформе Китайской Народной Республики о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" (участок на территории Кыргызстана), сообщает пресс-служба главы государства.

Соглашение подписали министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев, министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и Председатель Государственного комитета по развитию и реформе КНР Хэ Лифэн, принявший участие в формате видеоконференции.

Документом предусматривается совместное содействие успешному завершению технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" по участку на территории Кыргызской Республики по комбинированному варианту маршрута "Торугарт – Арпа – Макмал – Джалал-Абад".

Стороны будут активно сотрудничать и совместными усилиями поддерживать Первый проектно-изыскательский институт китайской железнодорожной корпорации в проведении в Кыргызстане технико-экономического обоснования. Срок завершения всех работ по технико-экономическому обоснованию (включая время проведения оценки) – не позднее 1 июня 2023 года.

Стороны намерены распределить расходы на технико-экономическое обоснование между сторонами в равных долях, заключив трехстороннее соглашение на финансирование ТЭО.

Строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" является важным проектом в сфере транспорта Кыргызской Республики.

Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз.

Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.

Реализация проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызстана и окажет значительное содействие расширению оказываемых транспортных услуг населению, развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/422502
Теги:
железная дорога, Китай, Узбекистан, Кыргызстан
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