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Конфликт на границе. Обстановка относительно стабильная

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 08:00 15 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано.

Согласно ранее достигнутым договоренностям в течение ночи стороны завершили отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации; подразделения правоохранительных органов осуществляли совместное патрулирование приграничных территорий.

Пограничные наряды сторон не выставлялись на неописанных участках границы, где произошли инциденты.

Пограничная служба ГКНБ продолжает проведение мероприятий по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенском регионе.


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URL: https://www.vb.kg/422505
Теги:
граница, перестрелка, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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