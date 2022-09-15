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Минздрав рассказал о пострадавших в результате инцидента на границе

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- Асия Канаева
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Министерство здравоохранения дало пояснения по пострадавшим в результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

14 сентября в 21:00 в Центр общеврачебной практики Лейлекского района поступил еще один пострадавший (гражданский).

Госпитализированы:

1. Г. у Б. 21 года с оскольчатой рваной раной волосистой части головы. Состояние пострадавшего врачами оценивается как средней тяжести.

2. И. к Б. 31 года с огнестрельным ранением поясничной области, проникновением в брюшную полость, внутрибрюшным кровотечением. У пострадавшего травматический шок 3 степени. Его состояние оценивалось, как крайне тяжелое. Пациент был экстренно взят на операцию.

3. С.Н. 11 лет с огнестрельным оскольчатым сквозным ранением левого плеча, левой нижней челюсти. Его состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы. Для приема пациентов подготовлено достаточное количество коек. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, компоненты крови имеются в достаточном количестве.


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URL: https://www.vb.kg/422507
Теги:
Баткенская область, граница, Лейлекский район, Минздрав
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