В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи мобильного телефона

Оперативниками УВД Октябрьского района задержан подозреваемый в совершении кражи мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

12 сентября в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка З.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 14 часов, находясь в одном из торгово-развлекательных центров, расположенном по улице Юнусалиева, похитили мобильный телефон марки Iphone11 стоимостью 85 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

По горячим следам оперативниками ГОМ-3 Октябрьского РУВД был установлен и задержан подозреваемый Н.А.,1984 года рождения. Мужчина был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД Бишкека. В ходе проведения личного досмотра у задержанного был изъят мобильный телефон, который в последующем признан вещественным доказательством и возвращен владельцу.

Также устанавливается его возможная причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.