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В кабмине рассказали о подготовке к отопительному сезону

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- Канат Кожоев
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Вопрос подготовки к предстоящему отопительному периоду находится на особом контроле у руководства кабинета министров. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Уточняется, что на сегодня водно-энергетический баланс страны оптимистичный в сравнении с прошлым годом.

"Общий объем накопления воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 13 сентября 2022 года составил 13,5 миллиарда куб. метров, что больше по сравнению с прошлым годом на 1,28 миллиарда куб. метров (12,2 миллиарда куб. метров)", - говорится в сообщении.

Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду кабмин принял комплексный план мероприятий. Наряду с этим был образован республиканский штаб по подготовке населения и отраслей экономики к осенне-зимнему отопительному периоду.

"В настоящее время совместно со всеми государственными органами, полномочными представителями президента в областях и энергетическими компаниями отрабатываются вопросы исполнения каждого мероприятия, включенного в план. Персональная ответственность за качество и своевременность исполнения мероприятий возложена на руководство соответствующих органов и руководителей на местах", - подчеркивают в кабмине.

На уровне председателя кабмина Акылбека Жапарова и курирующего заместителя председателя кабмина Бакыта Торобаева неоднократно проводились и проводятся рабочие выездные поездки, совещания и заседания республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, а также по вопросам обеспечения топливом.

Отмечено, что на 1 сентября 2022 года имеется положительная динамика по заготовке угля бюджетными учреждениями в объеме 46,2 тысячи тонн с выполнением плана на 102,5 процента (план – 45,1 тысячи тонн). В целом заготовка населением угля составляет 250,3 тысячи тонн при плане 180,9 тысячи тонн (138,4 процента).

Плановая ремонтная кампания на всех энергетических объектах страны проводится в соответствии с графиком, значительных отклонений нет. Лимиты потребления по республике соблюдаются.

"С целью оказания государственной поддержки государственному предприятию "Кыргызкомур" в проведении вскрышных работ кабмина решен вопрос выделения дополнительной спецтехники. В настоящее время отработаны также вопросы установления фиксированного льготного тарифа на железнодорожные перевозки угля на ТЭЦ города Бишкек, а также по увеличению объема поставок местного угля с месторождения Кара-Кече", - сообщают в кабмине.


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URL: https://www.vb.kg/422512
Теги:
Акылбек Жапаров, Бакыт Торобаев, отопительный сезон, Кыргызстан, кабмин
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