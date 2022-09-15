Фильм "Сальвадор Дали" покажут на Фестивале независимого кино в Риме

Фильм "Сальвадор Дали" 16 сентября покажут в Риме. Картина Элдияра Мадакима включена в конкурсную программу Римского фестиваля независимого кино.

Короткометражная лента из Кыргызстана будет демонстрироваться в кинотеатре Casa Del Cinema. Начало сеанса в 21 час 45 минут. Авторы картины приглашают соотечественников, живущих в Италии, на этот показ.

Напомним, что премьера фильма состоялась на 26-м Международном кинофестивале в Пусане (Южная Корея).

Кинокартина рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы. Потому, что именно здесь он может приблизиться к своей заветной мечте. Съемки фильма проходили на малой родине режиссера в Алайском районе.

Оператором-постановщиком выступил Акжол Бекболотов. Художник-постановщик фильма Санжар Осмонбеков. Продюсеры Нурбек Айбашов и Элдияр Мадаким. Отметим, что режиссер Элдияр Мадаким также является автором сценария фильма.

Главные роли в фильме сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев

Фильм был снят на базе киностудии "Айтыш Фильм" при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.