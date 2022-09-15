Финдиректор ЗАО "Кумтор Голд Компани" Рыспек Токтогулов водворен в СИЗО-1

Финансовый директор ЗАО "Кумтор Голд Компани" Рыспек Токтогулов по решению Октябрьского районного суда столицы водворен в СИЗО 1 Бишкека. Об этом редакции vb.kg сообщили источники.

По их данным, Рыспек Токтогулов будет находиться под стражей до 15 октября.

Напомним, ранее стало известно о выявленных на Кумтор" финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.