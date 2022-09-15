Государству возмещен ущерб в размере 1,4 миллиона сомов

Ущерб в размере 1,4 миллиона сомов, причиненный государству при асфальтировании дороги в селе Тюп, полностью возмещен. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратурой Иссык-Кульской области было возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") и статье 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса в отношении должностных лиц Тюпского айыл окмоту и ОсОО "Д.Т".

20 сентября 2021 года между Тюпским айыл окмоту и ОсОО "Д.Т." был заключен договор по укладке асфальта на 473 метрах улицы "К" в селе Тюп в срок до 25 октября того же года. Указанному ОсОО были перечислены денежные средства в размере 2 миллионов 741 тысячи 591 сома. Должностные лица Тюпского айыл окмоту и ОсОО "Д.Т.", используя свое должностное положение, указали ложные сведения в акте выполненных работ.

В ходе проверки установлено, что заасфальтированы только 97 метров улицы "К". Остальные 376 метров до сегодняшнего дня не заасфальтированы. Государству нанесен ущерб на сумму 1 миллион 398 тысяч 203 сома.

В настоящее время причиненный государству ущерб полностью возмещен. Проводятся необходимое следственные действия.