Убийцу поймали через двадцать с лишним лет

Случилось это еще в 1997 году в России, в городе Бийске. А задержали убийцу только в апреле прошлого года в Ысык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана. Сам он родом отсюда. Сначала, вернувшись из Бийска, прятался у своей матери в Канте, потом сменил фамилию… А потом, видимо, понял, что можно уже не скрываться.

В Россию Евгений Раабе (тогда он был Дмитриевым) с семьей уехал в 1994 году. 8 февраля 1997-го он выпивал с тремя приятелями в котельной детского сада. Один из них, некто Л.А., в этой котельной работал.

Как часто бывает, в ходе импровизированного застолья между двумя его участниками возник конфликт. Сначала словесный, потом товарищи вышли разобраться на свежий воздух, потом опять спустились в котельную. Евгений один раз, но метко ударил приятеля ножом в грудь. Тот почти мгновенно скончался.

Осознав, что случилось, один из друзей сразу протрезвел и бросился бежать. Евгений Раабе (Дмитриев) с четвертым товарищем, Х.С., поймали его и долго убивали – с особой жестокостью. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила "из-за множественных колото-резаных повреждений, а именно - мягких тканей передней левой поверхности шеи с направлением раневых каналов слева направо, слегка сверху вниз, слепо заканчивающихся в мягких тканях; рана мягких тканей верхней трети передней-левой поверхности шеи с полным пересечением наружной и внутренней сонной артерии; непроникающие колото-резаные раны мягких тканей грудной клетки, слепо заканчивающиеся в мягких тканях грудной клетки; рана на уровне 1-го, 2-го и 6-го межреберья…"

Не вдаваясь в медицинские подробности, скажем: несчастному нанесли около тридцати ножевых ранений, и все это время он медленно и мучительно умирал.

Убедившись, что товарищ не подает признаков жизни, Х.С. и Дмитриев (Раабе) присыпали оба трупа снегом, быстро собрали вещи и сели на автобус до Барнаула, затем пересев на другой, едущий в сторону Бишкека.

Сестра Евгения Дмитриева (Раабе) в тот же вечер обнаружила пропажу документов и 200 000 рублей.

Ысык-Атинский районный суд приговорил Евгения к двенадцати с половиной годам лишения свободы. Несмотря на то что адвокат Раабе делал упор на то, что преступление совершено больше двадцати лет назад и, следовательно, по нему истек срок давности, приговор суда первой инстанции утвердил Чуйский областной суд, а затем и Верховный.