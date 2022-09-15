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Исаева: Многие проекты в ЕАЭС направлены на обеспечение продбезопасности

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- Виктория Гунгер
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У евразийского союза есть ресурсы для создания подушки безопасности и дальнейшего развития для всех государств, включая Кыргызстан. Продолжают вырабатываться механизмы наращивания сотрудничества и совместных проектов в рамках союза. Об этом на круглом столе "Интеграционные экономические тренды 2022 года: предварительные итоги председательства Кыргызстана в ЕАЭС" сообщила замминистра экономики и коммерции КР Вероника Исаева.

Она напомнила, что в республике недавно был проведён первый экономический форум ЕАЭС - мероприятие, ориентированное на первых лиц и представителей бизнеса.

"Целями форума было создание важных экономических связей. И они для КР были достигнуты. Также в нашей республике по инициативе президента был проведён Международный молодежный форум стран ЕАЭС и СНГ. Идея стала успешной. Россия уже подтвердила проведение этого мероприятия в 2023 году. Мы надеемся, что форум станет ежегодным. Ведется в рамках союза и работа по созданию кооперационных связей, плюс увеличение доли собственного производства и импортозамещения. Это крайне важно в условиях политических событий, происходящих в мире. Поэтому все механизмы финансирования сейчас направлены на реализацию проектов, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, а население необходимой продукцией",- подчеркнула Исаева.

Отметим, организаторами мероприятия выступил центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и общественный фонд "Евразийское поколение".


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URL: https://www.vb.kg/422527
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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