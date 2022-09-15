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Кыргызстан наращивает сотрудничество с Южной Кореей в области экологии

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Продолжается визит кыргызской делегации в Республику Корея по участию во второй Глобальной конференции по программированию Зеленого климатического фонда во главе с заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Бексултаном Ибраимовым, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках визита Бексултан Ибраимов встретился с вице-министром охраны окружающей среды Республики Корея Ю Дже Чулем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере окружающей среды, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в вопросах экологии, в свете актуальности вопроса связанного с изменениями климата, ускорением таяние ледников, нехватки водных ресурсов, опустынивания и ухудшением качества воздуха.

С кыргызской стороны был выдвинут ряд предложений по сотрудничеству в области управления отходами, возобновляемых источников энергии, также выражена заинтересованность в продвижении и реализации проектов "умных" зеленных городов, использовании электромобилей и зеленого водорода.

Ибраимов предложил корейской стороне подписать меморандум о взаимопонимании по вопросам экологического сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь вице-министр охраны окружающей среды Республики Корея Ю Дже Чуль отметил готовность сотрудничества между двумя ведомствами во всех сферах касательно охраны окружающей среды.

Кроме этого, посол Кыргызстана Аида Исмаилова отметила, что необходимо расширение сотрудничества по глобальным экологическим вопросам и предложила корейской стороне рассмотреть возможность ведения совместных проектов по вопросам защиты окружающей среды. По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие и консультации по вопросам взаимовыгодного сотрудничества по вопросам экологии, природных ресурсов и защиты окружающей среды".


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URL: https://www.vb.kg/422528
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, Минприродресурсов
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