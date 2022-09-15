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Центру госсанэпиднадзора на транспорте передано медицинское оборудование

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- Айжан Мамбеталиева
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Международная организация по миграции (МОМ) передала в дар Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте Министерства здравоохранения медицинское и не медицинское оборудование для повышения готовности и реагирования на COVID-19 и другие инфекционные заболевания санитарно-карантинных пунктов, расположенных на пунктах въезда Кыргызстана.

Данная грантовая помощь предоставлена в рамках регионального проекта МОМ "Улучшение охраны здоровья на границах в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане в ответ на эпидемию COVID-19 и другие инфекционные заболевания" при финансовой и технической поддержке центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Мероприятие прошло с участием министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, директора CDC Патрика Надола, координатора Международной организации по миграции Зейнала Гаджиева.

В ходе мероприятия министр здравоохранения Гулнара Баатырова выразила благодарность международным партнерам за содействие в укреплении потенциала медицинских сотрудников пунктов въезда и оказанную техническую помощь.

"На сегодняшний день международное сотрудничество и реализация совместных проектов и инициатив в области общественного здравоохранения для борьбы и предотвращения различных инфекционных заболеваний очень своевременны и актуальны для всего человечества. COVID-19 продемонстрировал, что наши системы реагирования уязвимы, и мы должны продолжать укрепление потенциала и усилий по готовности к будущим пандемиям и угрозам в области общественного здравоохранения. Мы приветствуем реализацию подобных региональных проектов, направленных на обеспечение эффективного инфекционного контроля и управления на границах", - отметила министр.

Координатора Международной организации по миграции подчеркнул важность совместных усилий и мультисекторального подхода как на страновом, так и на региональном уровне для достижения цели проекта - сокращения распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний, и в этой связи МОМ продолжит оказывать содействие межведомственной трансграничной координации и сотрудничеству между национальными пограничными, медицинскими и таможенными органами.


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URL: https://www.vb.kg/422529
Теги:
Госсанэпиднадзор, Минздрав, Кыргызстан
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