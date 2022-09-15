На Кыргызской фондовой бирже заработал сектор драгоценных металлов

Сегодня Национальный банк на площадку Кыргызской фондовой бирже (КФБ) выставил на продажу золотые мерные слитки весом от 1 до 100 грамм. Об сообщили в пресс-службе ведомства.

Этому событию предшествовало ранее подписанное между КФБ и Нацбанком Соглашение об организации торговли золотыми слитками на торговой площадке КФБ.

"В настоящее время кабмин ставит задачу по обеспечению благоприятных условий для развития отечественного рынка драгоценных металлов и ювелирного сектора. Поскольку эта отрасль считаются особым видом финансовых активов и широко используются в экономическом обороте, к примеру, золото является одним из популярных и выгодных объектов инвестирования", - говорится в сообщении.

Мировая практика показывает, что торговая площадка бирж способна обеспечивать эффективную технологическую платформу для организации торгов драгоценными металлами.

КФБ внимательно изучает международный опыт других бирж по торговле драгметаллами, и намерена применить лучшие практики в своей деятельности.

Участниками торгов на КФБ могут быть Национальный банк, Департамент драгоценных металлов при Минфине, коммерческие банки (имеющие лицензию Нацбанка по работе с драгоценными металлами), индивидуальные предприниматели, и иные лица, вставшие на учет в Департаменте драгметаллов.

Как отмечают в КФБ, формирование рыночных котировок золота важно не только для внутренних, но и для внешних инвесторов.

"Биржа намерена делиться информацией об объемах рынках, его потребностях и котировках с другими площадками региона. Появление на бирже сектора драгметаллов привлечет внешних инвесторов, которые смогут выступить покупателями золота. Таким образом, через биржу будет усиливаться и повышается узнаваемость бренда кыргызского золота", - считают в КФБ.