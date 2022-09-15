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Бывшего главу Таможенной службы оштрафовали на миллион сомов

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- Асия Канаева
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Бывший председатель Таможенной службы Адилет Кубанычбеков признан виновным по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Об этом vb.kg сообщили собственные источники.

Данное решение было принято Первомайским районным судом Бишкека.

Адилету Кубанычбекову назначено наказание в виде штрафа в размере миллиона сомов в доход государства. Экс-глава Таможенной службы в ходе судебных разбирательств свою вину признал полностью.

Адилета Кубанычбекова задержали еще 17 января. По версии следствия, он лоббировал интересы частных компаний, занимающихся импортом. Также на таможне использовали схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за взятки. Кубанычбекова поместили в СИЗО ГКНБ, но через два месяца его освободили. Он возместил ущерб, причиненный государству, в размере 51 миллиона 220 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422536
Теги:
суд, штраф, Кыргызстан, таможня
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