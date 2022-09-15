Драка чуть не закончилась убийством

Жителя Бишкека Тахиржана А. первая судебная инстанция приговорила к двум с половиной годам лишения свободы. Вторая инстанция, Бишкекский городской суд, этот приговор изменила, назначив осужденному пять лет исправительной колонии (но с применением пробационного надзора). Этот приговор на днях утвердил Верховный суд.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого: "6 июня 2020 года примерно в 02.00, находясь на пересечении улиц Московской и Т.Молдо г.Бишкек со своими знакомыми Т.К. и М.Т., будучи в состоянии алкогольного опьянения, заведомо желая грубо нарушить общественный порядок и нормы общепринятого поведения, встретив на своем пути У.М.К. и имея навыки ведения рукопашного боя, словесно выразился нецензурной бранью в отношении последнего, после чего между потерпевшим У.М.К. и обвиняемым началась словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый из хулиганских побуждений нанес кулаком У.М.К. сильный удар в область левой стороны челюсти. От полученного удара У.К.Т. упал на асфальт и потерял сознание, после чего обвиняемый со своими знакомыми скрылся с места преступления.

Через некоторое время потерпевший У.М.К. на карете скорой помощи был доставлен в отделение реанимации Национального госпиталя М3 Кыргызской Республики с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга".

Потерпевшему удалось выжить и частично восстановить здоровье, но полноценно работать он после травмы не может.

Из показаний подсудимого:

- 6 июня мы с друзьями шли по улице Тоголока Молдо по направлению к Московской. Увидели группу людей, отдельно от которой стояли потерпевший с девушкой. Когда я проходил мимо пары, У.М. посмотрел на меня и выразился в мою сторону нецензурной бранью, однако я не обратил внимания и прошел мимо. Затем У.М. крикнул мне вслед: "Эй, что случилось?". Я обернулся, он замахнулся на меня, я ударил его в ответ…

На меня накинулись друзья потерпевшего с криками "Мишаню вырубили!", стали меня избивать. Я упал в арык. Я в тот день ничего спиртного не пил, а вот от потерпевшего и его друзей исходил запах алкоголя. Мои друзья не дрались с друзьями потерпевшего, они только вытащили меня из арыка, а потом мы все вместе уехали на такси. О том, что ударил потерпевшего, я сожалею, но это было сделано в целях самообороны.

Из показаний свидетельницы:

- В тот вечер я стояла вместе с другом на улице Т. Молдо. В какой-то момент мимо нас проходили трое парней, один из которых что-то сказал У.М., а он спросил: "Что?" - и сделал шаг в его сторону.

Тот парень ударил моего друга, он упал затылком на асфальт и потерял сознание…

Бишкекский городской суд (а потом и Верховный) в качестве смягчающего вину Тахиржана А. обстоятельства учел то, что он женат и имеет малолетнюю дочь. А также то, что потерпевший отчасти сам виноват в случившемся. Осужденному вместо пяти лет колонии назначен трехлетний пробационный надзор.