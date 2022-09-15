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Кому и для чего нужны пограничные конфликты?

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Ничто не происходит в нашем мире без причин и без определенных целей. Военные конфликты, в том числе пограничные тем более. Напряжение на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области тоже преследует свои цели.

Политики и политологи склонны винить нерасторопность официальных структур государств, которые призваны проводить демаркацию границ. Фактически границ как таковых до развала СССР между республиками не существовало, потому и не удается решить вопросы спорных территорий. Но, похоже, совсем не территории являются главной причиной пограничных конфликтов.

Если рассматривать погранконфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном с позиций политтехнологий, то вырисовываются иные цели, несколько отдаленные от территориальных притязаний.

Итак, каков же политический аспект конфликтов?

Кыргызстан всегда был и остается наиболее свободной, демократической республикой центрально-азиатского региона, что не может не настораживать руководство Таджикистана. Это питает надеждами политические силы наших соседей на возможность более демократического режима. Таджикистан же пережил гражданскую войну и поэтому сохранение стабильности в своей стране видит не в расширении институтов демократии, а в укреплении централизованного управления.

Экономический аспект конфликтов или cui prodest (кому выгодно)?

Специалисты по наркотрафику утверждают, что именно через Баткенскую область идет основной поток наркотиков, а потому контроль за границей – это серьезный экономический вопрос. Он то возникает, то затухает, в зависимости от политической конъюнктуры. Но я не буду на нем заострять внимание, поскольку не имею достаточной информации.

А вот на что необходимо обратить внимание, так это на совпадение нынешнего обострения на границе с подписанием в Самарканде соглашения о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан на территории КР. Как видим, Таджикистан этот проект обошел стороной.

"Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов. Реализация проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызстана", - отметили в пресс-службе президента Кыргызстана.

Не думаю, что Таджикистан очень рад повышению конкурентоспособности Кыргызстана. Да, речь пока идет только о разработке проекта дороги, может, потому и начались провокации на границе, чтобы обратить внимание других членов проекта – Китая и Узбекистана – на необходимость каким-то образом задействовать в нем и Таджикистан?

Хотя, наверное, не стоит переоценивать стратегическое мышление тех, кто организовывает провокации на границе. Порой все гораздо примитивнее. У кого-то взыграли амбиции, у другого обостренное чувство национальной исключительности и вседозволенности, а третий тупо дал очередь из автомата по соседям…

Аркадий Гладилов.


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URL: https://www.vb.kg/422540
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, экономика, политика
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