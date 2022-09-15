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Объем госинвестиций в образование в 2023-м будет увеличен до 64 миллиардов

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- Анастасия Карелина
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Объем государственных инвестиций в сферу образования в следующем году будет увеличен до 64 миллиардов сомов. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров объявил на церемонии открытия школы в жилом массиве "Мурас-Ордо" в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Сегодня мы открываем школу, которую не могли достроить пять лет. На ее строительство было выделено около 136 миллионов сомов. Школа оснащена современной техникой и соответствует международным стандартам. В 40 классах установлены проекторные экраны, есть столярный и кулинарный классы, установлено швейное оборудование, построены спортивный зал и спортплощадка. Кроме того, открыт стоматологический кабинет. Все эти условия раньше были лишь в частных школах, а теперь будут и в государственных. Указанная инфраструктура создана на бюджетные средства, а не на средства доноров", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина рассказал о проводимых реформах в сфере образования, отметив важность аттестации и ротации директоров школ в целях их усиления сильными профессиональными кадрами.

Жапаров подчеркнул, что в текущем году на сферу образования выделено 47 миллиардов сомов, в следующем году объем государственных инвестиций будет увеличен до 64 миллиардов сомов.

"Мы планируем направить пять миллиардов сомов на развитие школ. Кабинет министров работает над тем, чтобы обеспечить школьников лэптопами, новыми электронными учебниками, перенимая опыт передовых стран мира. Данной школе присвоено имя великого писателя кыргызского народа Тологона Касымбекова. Отныне школам, детским садам и другим социально-культурным объектам будут присваиваться имена исторических личностей, национальных классиков. Президент Кыргызской Республики меняет государственную политику. Государство взяло курс на развитие. Нам необходима лишь поддержка народа, необходимо единство, мир и всестороннее развитие", - сказал в завершение своего выступления председатель кабинета министров.

Акылбек Жапаров и мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров осмотрели новую школу, поговорили со школьниками и приняли участие в посадке зеленых насаждений на территории образовательного учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/422541
Теги:
Акылбек Жапаров, дети, школа, Кабинет министров, жилмассив
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