Могут ли депутаты требовать от чиновников говорить в ЖК только на госязыке

Члены комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 5 сентября отказались заслушивать доклады чиновников на русском языке. Этот вопрос в стенах парламента встает не первый раз. Ранее депутаты также выступали за поддержку кыргызского языка путем отказа от русского.

Насколько законно это требование депутатов, выяснили активисты ОФ "Гражданская платформа". Короткий анализ ситуации со ссылкой на соответствующие законодательные акты в видео.

СПРАВКА

Общественный фонд "Гражданская платформа" – это некоммерческая, неправительственная организация (НПО) миссия которой направлена на формирование и развитие потенциала институтов гражданского общества для достижения политического, экономического и социального благополучия граждан Кыргызстана.

Цель Фонда заключается в продвижении гражданских инициатив, укреплении институтов гражданского общества и повышении правовой культуры граждан в целях содействия формированию эффективных механизмов имплементации основополагающих принципов демократии и соблюдения прав человека в Кыргызской Республике.