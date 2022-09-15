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Глава ГКНБ рассказал об особенностях вчерашнего конфликта на границе

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- Канат Кожоев
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал журналистам конфликт на кыргызско-таджикской границе, который произошел вчера, 14 сентября.

Ситуацию на границе Ташиев оценивает как стабильную, но напряженную. Он отметил, что данный конфликт отличается от всех предыдущих.

"На пять участков на госгранице была совершена атака. Четыре из них - это военные объекты, погранпосты и заставы, один гражданский объект - населенный пункт Самаркандек. Там пострадали несколько мирных жителей. Особенность вчерашнего конфликта в том, что они напали на гражданский объект. Это очень опасно, не подлежит никаким правилам, и мы восприняли это негативно. Если такое продолжится, то мы в обязательном порядке примем адекватные меры", - сказал глава ГКНБ.

Вооруженный инцидент на границе был спланирован, считает Ташиев.

"Это была заранее подготовленная провокация. Об этом свидетельствует то, что позиции были заняты заранее. Мы не думаем плохо о соседях и не готовились к каким-либо провокациям, а они к этому готовятся", - сказал он.

Он напомнил еще одно важное, на его взгляд, обстоятельство - на границе с таджикской стороны были замечены гражданские лица с оружием и именно они инициировали атаку.

"Мы все зафиксировали. Такое происходит впервые. Это опасная ситуация. Но наша пограничная служба, силовые структуры готовы ко всему. У нас хватит сил и возможностей, чтобы защитить нашу страну", - резюмировал глава ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/422548
Теги:
ГКНБ, граница, перестрелка, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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