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Сказка со счастливым концом

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- Надежда Хохлова
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Мы ждем тебя, Нагима! - десятки детских голосов слились в единый мощный зов. И он полетел

по Интернету через тысячи километров - из зала Русского драмтеатра в Бишкеке в палату турецкой клиники, где борется с раком крови Нагима Маныева. Главный бой выигран - ей сделали пересадку костного мозга, но сейчас важно сохранить результат. Саперская работа медиков стоит очень дорого - восемь тысяч долларов! Сумма почти собрана, нужно еще чуть меньше двух тысяч долларов. Но очень срочно. Поможем?

Нагима играла на флейте и комузе, танцевала, рисовала, училась на "отлично". Строила планы на жизнь, выкладывала в Инстаграме беззаботные подростковые сторисы. Но мир вдруг почернел и замер: затянувшееся недомогание оказалось раком крови. Острый лимфобластный лейкоз высокого риска - диагноз, который разделил жизнь на "до" и "после". Агрессивная химиотерапия лишила Нагиму волос, ресниц и, казалось, разъела в ней главное - жизнелюбие. Но откуда–то появилась в этой девочке железобенонная стойкость - благодаря ей Нагима и выдержала тяжелешее химиолечение. Оно дало результаты - ремиссия была достигнута, Нагиму стали готовить к пересадке костного мозга - чтобы окончательно победить рак крови. Сумма на это нужна была огромная - девяносто тысяч долларов! Родители продали все, что могли, но денег не хватило.

"Копилка жизни" Нагимы Маныевой пополнялась переводами со всех концов света. Миллион рублей взялся оплатить российский фонд "Солнце в ладошках", но сбор шел очень сложно.

"Остается всего несколько дней, но сбор не закрыт. Не хотят люди видеть боль девочки. Думают, она взрослая, справится, но это не так. Сложность заключается в том, что Нагима знает: она смертельно больна. Пересадка костного мозга запланирована на 24 июня. Мама пытается найти выход, но его нет, поступлений мало, а без них у нас не будет шанса закрыть сбор вовремя. Просим участия и сочувствия, финансовой помощи и репостов. Умоляем!" - написали в социальных сетях кураторы сбора для Нагимы из фонда "Солнце в ладошках". Через два дня сбор был закрыт. А пересадка сделана!

Донором для Нагимы стала старшая сестра Аймээрим. Теперь у них на всю жизнь особая связь. И, дай бог, она будет долгой - десятки лет! Шансы на пожизненную ремиссию высокие, сейчас главное - пройти послеоперационную химиотерапию и восстановительное лечение. И именно на него у семьи нет денег. Совсем.

Рак - черная дыра, в которую улетают десятки тысяч долларов, время, силы, все, кроме веры в то, что болезнь отступит, главное - идти вперед. Но бывает так, что без поддержки не сделать даже шага. И в такие моменты важно, чтобы кто–то протянул руку помощи, подставил плечо. Очередным спасательным кругом для Нагимы стал кыргызстанский фонд Help the children-SKD, который взял на себя обязательство закрыть финальный сбор на 8 тысяч долларов.

Организовать классический адресный сбор было бы самым простым решением. Но не самым эффективным. Сейчас слишком много просьб о спасении, люди просто перестают их замечать. Фонд Help the children–SKD отходит от шаблонов, превращая адресные сборы в мультисобытия! Одно из них прошло в минувшие выходные в Русском драмтеатре имени Чингыза Айтматова. Акция называлась "Сказка для Нагимы" и приурочена была к Международному дню благотворительности.

- В этот день мы хотели сделать два добрых дела одновременно: собрать деньги на лечение Нагимы, а также дать возможность детям из нуждающихся семей погрузиться в мир детского театра. У нас получилось! Билеты на спектакль выкупили крупные компании и передали их тем детям, кто не имеет возможности ходить в театр. "Сказка для Нагимы" принесла в ее "копилку жизни" 89 тысяч 345 сомов! - рассказала президент фонда Елена Конева.

…На сцене было ярко, музыкально и радостно. Играли сказку "Рождение сыроежки". Там все как в жизни: на каждой лесной полянке не без поганки. Но доброта и дружба способны нейтрализовать любую лютую ядовитость. Детям понравилось - в конце спектакля они аплодировали стоя. Многие из них впервые в жизни увидели живой театр.

А в холле в это время сидел мужчина, как две капли воды похожий на девочку, чье лицо смотрело с пригласительных билетов на спектакль. Это был папа Нагимы - Айбек Мынаев. Он хотел выступить перед зрителями, поблагодарить за поддержку, но так и не смог подняться на сцену - пока еще слишком тяжело… Но его молчание и взгляд были красноречивей тысячи слов. Он был готов обнять каждого, кто пришел в этот день на спектакль и подарил его дочке шанс вернуться домой здоровой.

Вы тоже можете пополнить "копилку жизни" Нагимы. Вот реквизиты фонда Help the children–SKD:

перевести денежные средства на кошелек ЭЛСОМ:

с помощью платежного терминала или мобильного приложения через "Вывод средств" на кошелек 0509103103, также через вкладку "Покупка" с кодом продавца 12103 (скрин чека прислать на ватсап 0509103103;

перевести деньги на банковские счета фонда с пометкой ДЛЯ НАГИМЫ:

- ОБФ "Help the Children - SKD" 720025, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 4 мкр., ул. Каралаева, 26/1 ИНН: 03011200710068 ОКПО: 24559947;

- ФОАО "Халык Банк Кыргызстан - Кенч": KGZ Р/С 1250230025510053 БИК 125003;

- Optima Bank: Номер мультивалютного банковского счета: 1090820123290140, филиал ОАО "Оптима Банк" в г. Бишкек №1 г. Бишкек, ул. Абдрахманова, д. 105 БИК филиала: 109008 SWIFT: ENEJKG22.


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Теги:
онкология, Кыргызстан, Помощь
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