Сможет ли Роза Отунбаева работать с талибами?

В СМИ КР и ЦА ведутся настоящие баталии: эксперты и политологи, журналисты строят предположения о том, сможет ли Роза Отунбаева, пусть и профессиональный дипломат, но женщина, работать с талибами, примут ли они ее? Такие сомнения высказываются со стороны работавших в женских программах ООН, в совместных центральноазиатских программах: мол, велика опасность, что талибы не выполняют договоренности, с ними не работают привычные ооновские практики.

И если одни упоминают господина Байсалова, который пишет в своих постах, что назначение Отунбаевой это заслуга президента, то другие ужасаются такому решению. Это верх недальновидности и непонимание ситуации - направить в Афганистан женщину, это пренебрежение к их ценностям и их отношению к женской половине человечества.

Строятся и более политизированные версии: мол, это какая–то многоходовка, которая что–то даст Кыргызстану по западной линии. Но в любом случае это назначение даст возможность кыргызским политикам лучше понимать мировую ситуацию. Поскольку сегодня нестабильность в регионе Центральной Азии начинается в Афганистане. У Розы Отунбаевой есть опыт, мудрость, умение слушать. Она дипломат международного уровня.

Напомним, Роза Отунбаева окончила философский факультет МГУ, профессиональный дипломат, начинала свою деятельность в структурах МИД СССР, в ЮНЕСКО, но связи с родиной никогда не теряла. Одна из первых начала надевать элечек, всегда называла себя дочерью кыргызского народа. Работала в правительстве Кыргызстана, была главой МИД и вице–премьером, послом в США и Великобритании, работала депутатом парламента. В 2010 году, после революции, была руководителем временного правительства Кыргызстана, а затем - президентом переходного периода.

Ее новый офис миссия по содействию Афганистану ООН ( UNAMA) с прошлого года временно размещен в Алматы, откуда координирует различные программы помощи Афганистану, продолжающие работать в стране, несмотря на переход власти к движению "Талибан". Но зная характер Розы Исаковны, скорее всего, она будет работать и "в поле".

Вот и получается, что дипломаты международного уровня пока на передовой. Пусть и представляют различные ведомства, точки зрения. Но вместе они ответственны за мир в Афганистане.