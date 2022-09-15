Как искореняют поборы в ЦОНах, рассказал министр цифрового развития

Министр цифрового развития Таланбек Иманов записал видеообращение, в котором рассказал, что ЦОНы Бишкека и регионов постоянно мониторят в связи с жалобами на незаконные поборы.

Кроме того, пояснил министр, до 30 сентября во всех ЦОНах Бишкека и в регионах будут дополнительно установлены видеокамеры для контроля работы сотрудников со стороны руководства министерства.

"На регулярной и системной основе заместители министра, руководители подведомственных подразделений на местах при участии работников местных отделов и управлений ГКНБ и УВД будут проводить разъяснительную работу по противодействию коррупционных проявлений в деятельности ЦОН. Также проводится работа и по повышению качества предоставляемых услуг населению. Не секрет, что порой сотрудники ЦОН позволяют себе необоснованно требовать дополнительные документы, некомпетентны в некоторых вопросах, и это все затягивает процесс оказания государственных услуг и ставит под удар в целом всю работу", - заявил министр.