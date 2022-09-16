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Вице-мэр столицы посетила девочку, которая выпрыгнула из окна УВК № 9

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- Айжан Мамбеталиева
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Вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева, начальник управления образования Айнура Джанышева и заместитель начальника Городского управления здравоохранения Элден Калчакеев проведали девочку, выпрыгнувшую из окна второго этажа учебно-воспитательного комплекса № 9.

Девочка доставлена в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи 14 сентября в 12 часов 30 минут и госпитализирована в отделение травматологии.

В настоящий момент находится под наблюдением лечащего врача, получает соответствующее лечение. Общее состояние относительно удовлетворительное.

В столичном муниципалитете отмечают, что по данному инциденту начато служебное расследование, подробная информация будет предоставлена дополнительно. Вице-мэр пожелала скорейшего выздоровления девочке.


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URL: https://www.vb.kg/422564
Теги:
дети, школа, Бишкек, мэрия
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