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В Бишкеке открылся новый АвтоЦОН "Западный"

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- Анастасия Карелина
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Состоялось официальное открытие АвтоЦона "Западный" филиала Бишкекского городского отдела Государственного учреждения "Унаа" Министерства внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Новый АвтоЦОН расположен по адресу: улица Алыкулова 3/10.

АвтоЦОН расположен в помещении общей площадью 288 м2, а территория парковочной зоны и площадь для осмотра транспортных средств составляет 2 тысячи м2.

Работа данного АвтоЦОНА временно будет проходить в пилотном режиме.

АвтоЦОН "Западный" ориентирован на потребности граждан, а именно доступность и комфорт. Специфика рабочего пространства разработана с целью сократить дистанцию между государством и обществом, повысить оперативность и удобство получения государственных услуг. Работа будет осуществляться по принципу "Единого окна", что создаст гражданам удобства при получении государственных номерных знаков транспортных средств, регистрации/перерегистрации транспорта. Все процедуры упрощены и систематизированы. Внедрена система электронной очереди.

Отмечается, что за восемь месяцев 2022 года со стороны ГУ "Унаа" МВД КР в республиканский бюджет поступило 736 миллионов 313 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/422573
Теги:
ЦОН, Бишкек, автомобили
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