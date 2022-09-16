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Состоялись телефонные переговоры глав пограничных служб КР и РТ

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 10 часов 15 минут 16 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-полковником Раджабали Рахмонали о прекращении огня для проведения встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10 часов для проведения встречи.

Однако таджикская сторона продолжает обстрел кыргызских позиций.

Начиная с 8 часов 30 минут Пограничная служба ГКНБ КР требует прекратить огонь и провести переговоры. Однако ни в 8 часов 30 минут, ни в 10 часов таджикская сторона не выполнила договоренностей.


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URL: https://www.vb.kg/422577
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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